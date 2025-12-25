Aeroporto Costa d' Amalfi adottato il Piano di Rischio | nuovi vincoli edilizi sulle rotte di volo
La Giunta di Pontecangnao Faiano ha adottato il Piano di Rischio Aeroportuale. Il provvedimento impone vincoli alle nuove costruzioni nelle aree sorvolate dagli aerei in fase di decollo e atterraggio dall'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento, con l'obiettivo di minimizzare i danni in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
