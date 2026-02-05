Alluvione e nuovi vincoli Legacoop avverte | Il piano del Po ferma investimenti per mezzo miliardo

#Po-Roma Legacoop lancia l’allarme: i recenti allagamenti e i nuovi vincoli sul Po bloccano investimenti per oltre mezzo miliardo di euro. La regione rischia di rimanere “vetrificata”, più fragile e meno capace di affrontare le sfide di un’economia in crisi. Le imprese temono che queste misure possano frenare la ripresa e aggravare la situazione già complicata.

“'Vetrificare' la Romagna e cioè renderla più fragile, immobile, inadeguata ad affrontare le sfide di una fase economica e sociale complessa, come quella che stiamo vivendo. Ecco cosa ci pare che accadrebbe - afferma Legacoop Romagna - se il recente Piano di Assetto Idrogeologico, il nuovo impianto normativo adottato qualche settimana fa dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, che pone nuove condizioni e introduce vincoli agli interventi di ogni tipologia (urbanizzazioni ed estrattivi con successivo recupero ambientale, solo per fare alcuni esempi) nelle fasce fluviali e montane, fosse applicato, come a oggi adottato e pubblicato, ma non ancora approvato definitivamente".🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su alluvione nuovi

A distanza di un anno e mezzo dall’alluvione che ha causato ingenti danni a Malacoda e in parte a Certaldo, l’iter per gli investimenti necessari si presenta ancora complesso, soprattutto per le strade più colpite.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su alluvione nuovi

Dall’alluvione del ’66 ai nuovi rischi. Il forum sulla resilienza urbana: Maltempo? Serve pianificazioneA cinquantanove anni dall’Alluvione, Firenze non si limita al ricordo: riflette su come difendersi da nuove piene. Nell’anniversario della catastrofe del 1966, Palazzo Vecchio ospita una conferenza ... lanazione.it

Frana di Casamicciola, sono 14 i primi indagati Dopo le notizie riportate in anteprima ed in esclusiva dal nostro giornale, emergono nuovi importanti dettagli sull’inchiesta relativa all’alluvione. ...#CRONACA #PRIMOPIANO #disastronaturaleIschia #dissestoidr facebook

Nuovi fondi per l’alluvione: in arrivo 600 milioni per le opere pubbliche x.com