Camera di Commercio di Salerno Sala del Consiglio intitolata ad Augusto Strianese 

Lunedì 22 dicembre, con inizio alle ore 11:30, presso la sede dell’Ente camerale – via Roma 29, Salerno – si terrà la cerimonia per intitolare la sala del Consiglio, tradizionalmente adibito alle riunioni istituzionali, alla memoria dell’indimenticato ex Presidente della Camera di Commercio, Augusto Strianese. L’intitolazione rappresenta un omaggio a una figura che ha profondamente segnato la storia della Camera di Commercio di Salerno e l’intero panorama socio-economico del nostro territorio. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

