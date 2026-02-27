Le aziende italiane stanno affrontando un aumento dei casi di phishing via e-mail, un tentativo di truffa informatica spesso finalizzato a sottrarre dati o accessi sensibili. In alcuni casi, un errore di un dipendente durante una comunicazione può portare al licenziamento. La minaccia delle truffe digitali coinvolge sia il settore privato che quello pubblico, mettendo a rischio la sicurezza delle informazioni.

Le truffe informatiche rappresentano una minaccia costante per chiunque utilizzi il web. Non si tratta soltanto del rischio di violazione dei dati personali dei cittadini, ma anche di pericoli concreti per aziende ed enti pubblici. Questi sono infatti sempre più esposti a intrusioni di cybercriminali, attraverso sofisticate tecniche di phishing. In questi casi, può accadere che sia proprio il dipendente, in modo del tutto involontario, a diventare l'anello debole della catena, compromettendo la sicurezza informatica dell'impresa. Ma anche mettendo a rischio la propria posizione lavorativa. Le domande, allora, sorgono... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Phishing in azienda, si può essere licenziati per un errore via e-mail

L'azienda brianzola dove 55 operai rischiano di essere licenziatiDue stabilimenti, uno a Lentate sul Seveso e uno a Bregnano nel Comasco, e più della metà dei dipendenti a rischio.

Si fingono dipendenti in servizio all'estero e con una falsa mail si fanno bonificare 11mila euro: truffata azienda di Busseto, 4 denunciatiI carabinieri hanno ricostruito il percorso dei fondi sottratti a un'azienda della “Bassa” tramite una e-mail ingannevole.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Discussioni sull' argomento Phishing in azienda: cosa rischia davvero il lavoratore secondo la normativa ufficiale; PHISHING: FALSE E-MAIL SUL RINNOVO DELLA TESSERA SANITARIA; Comune sotto attacco informatico: 1,5 milioni di euro contro il phishing; Lavoratore, rischi il licenziamento e il risarcimento danni all'azienda se cadi in una truffa informatica in ufficio.

Abbocca al phishing, licenziata e condannata a rimborsare l’aziendaPer la Cassazione la frode si poteva evitare con un minimo di diligenza, mentre la negligenza accertata legittima la richiesta di restituzione delle somme bonificate ... italiaoggi.it