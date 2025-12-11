L' azienda brianzola dove 55 operai rischiano di essere licenziati

Un'azienda della Brianza potrebbe dover affrontare licenziamenti per oltre la metà dei suoi 55 dipendenti. Con due stabilimenti, uno a Lentate sul Seveso e l'altro a Bregnano nel Comasco, la situazione desta preoccupazione tra i lavoratori e le comunità locali.

