Petto di pollo ed altri alimenti richiamati dai supermercati italiani per sospetta salmonella

Un nuovo richiamo alimentare coinvolge vari prodotti a base di pollo venduti nei supermercati italiani, a causa di sospette contaminazioni da salmonella. Le autorità hanno disposto il ritiro immediato di alcuni lotti di petto di pollo e altri alimenti simili. I consumatori sono invitati a controllare le etichette e a evitare di consumare i prodotti interessati.

È scattato un nuovo allarme alimentare che coinvolge diversi prodotti a base di pollo destinati alla vendita al dettaglio. Alcuni lotti di petto di pollo, ali, fusi e sovracosce sono stati ritirati dal commercio per tutelare la sicurezza dei consumatori. Alla base del provvedimento c’è un possibile rischio microbiologico. Non si esclude, infatti, una contaminazione da salmonella. La comunicazione ufficiale è arrivata dai supermercati Tosano, che hanno diffuso l’avviso attraverso i propri canali informativi. La catena ha invitato i clienti a non consumare i prodotti interessati. L’iniziativa rientra nelle procedure di prevenzione previste in questi casi. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Petto di pollo, cosce e ali richiamati dai supermercati per sospetta salmonella: i lotti interessatiSono otto gli avvisi di richiamo resi noti dalla catena di supermercati Tosano, tutti riguardanti pollo prodotto dalla stessa ditta e venduto in...

