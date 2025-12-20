Ciccioli di maiale richiamati dai supermercati per listeria i lotti a rischio

Il Ministero della Salute ha diramato un' allerta alimentare relativa al richiamo di un lotto di " Ciccioli SV " a marchio Serafini a causa della presenza del batterio Listeria monocytogenes. Le autorità invitano chiunque sia in possesso del prodotto a non consumarlo. I ciccioli di maiale del lotto indicato vanno buttati oppure riportati al punto vendita d'acquisto, dove si potrà optare per un rimborso o per un cambio prodotto alla pari. Tutti gli altri lotti devono essere considerati sicuri. Presenza di Listeria, richiamato lotto di ciccioli sottovuoto. Il richiamo dei Ciccioli Serafini è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute in data 18 dicembre 2025.

