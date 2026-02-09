Richiamo delle uova fresche Serroni i lotti interessati per sospetta contaminazione di salmonella

La ditta Serroni ha richiamato alcuni lotti di uova fresche dopo aver rilevato una possibile contaminazione di salmonella. Le autorità hanno avviato controlli e invitano i consumatori a fare attenzione ai sintomi, come febbre, mal di stomaco e diarrea. Chi ha acquistato le uova interessate dovrebbe evitare di consumarle e rivolgersi al proprio medico se si manifestano problemi.

È stato disposto un richiamo a scopo cautelativo per alcune uova fresche a marchio Avicola Serroni, a seguito del sospetto di contaminazione da Salmonella enterica subsp. Enteritidis. Il provvedimento riguarda uova di categoria A distribuite in specifici periodi e invita i consumatori a restituire i prodotti. L’avviso è pubblicato sul sito del Ministero della Salute, che riporta i lotti che sono stati richiamati. Richiamo uova Avicola Serroni, i lotti interessati Le confezioni di uova richiamate Il motivo del richiamo Cosa devono fare i consumatori Cosa è la Salmonella enterica e quali sono i sintomi Richiamo uova Avicola Serroni, i lotti interessati Il richiamo riguarda uova fresche di categoria A appartenenti ai lotti di produzione compresi tra il 18 febbraio 2026 e il 25 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo delle uova fresche Serroni, i lotti interessati per sospetta contaminazione di salmonella Approfondimenti su Serroni Uova Allerta Salmonella: richiamo di uova fresche italiane distribuite in diversi paesi UE Allarme salmonella per uova fresche, richiamo segnalato dal Ministero della Salute Il Ministero della Salute ha lanciato due richiami di uova fresche, dopo aver riscontrato il rischio di Salmonella enteritidis. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Serroni Uova Argomenti discussi: Uova richiamate per rischio salmonella: prodotti, lotti, cosa fare e i sintomi a cui fare attenzione. Richiamo delle uova fresche Serroni, i lotti interessati per sospetta contaminazione di salmonellaRichiamo per le uova fresche Serroni a scopo precauzionale per sospetta contaminazione. I lotti interessati e cosa fare in caso di acquisto ... virgilio.it Salmonella nelle uova fresche, scatta il richiamo: marca e lotti da non consumareRichiamate uova fresche prodotte dall'Avicola Serroni perché potrebbero contenere il batterio Salmonella enteritidis ... greenme.it RISCHIO SALMONELLA: RICHIAMATE UOVA PRODOTTE A MONTECORVINO ROVELLA (SALERNO) Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcune uova fresche a marchio Avicola Serroni, prodotte nello stabilimento di Montecorvino Rovella, facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.