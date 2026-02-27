Pessimismo israeliano su Ginevra | Soltanto la forza può fermare Teheran

Un rappresentante israeliano ha dichiarato che solo con la forza si può impedire a Teheran di sviluppare il suo programma. Ha aggiunto che le portaerei americane nella regione sono un deterrente e che i missili israeliani sono pronti a intervenire. La conversazione si è concentrata sulle tensioni tra le parti e sulla necessità di misure ferme per garantire la sicurezza.

“Le portaerei americane sono nel raggio d’azione dei nostri missili”, ha detto ieri Mohammad Mokhber, consigliere della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, mentre la trattativa a Ginevra era circondata da pessimismo e il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, era impegnato nuovamente in colloqui indiretti e triangolari con gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli Stati Uniti si sono presentati con la richiesta che l’Iran accetti che qualsiasi futuro accordo nucleare rimanga in vigore a tempo indeterminato. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno chiesto all’Iran di distruggere i tre principali... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pessimismo israeliano su Ginevra: “Soltanto la forza può fermare Teheran” Leggi anche: Iran: Rubio, 'colloqui Ginevra in gran parte incentrati su programma nucleare Teheran' Leggi anche: Iran, colloqui a Ginevra su questione nucleare. Teheran condanna a morte 14 manifestanti