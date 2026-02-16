Iran colloqui a Ginevra su questione nucleare Teheran condanna a morte 14 manifestanti

L'Iran ha condannato a morte 14 manifestanti, una decisione che ha attirato l’attenzione internazionale e alimentato le tensioni già alte nel paese. Nel frattempo, domani a Ginevra si terranno colloqui sul dossier nucleare iraniano, con l’Oman che svolge il ruolo di mediatore tra gli Stati Uniti e Teheran.

Domani a Ginevra anche la questione iraniana. Sarà l’Oman a mediare tra Washington e il regime di Teheran. Al centro dei colloqui la questione nucleare. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

L’Iran ha condannato a morte 14 manifestanti anti-regime, un atto che aumenta le tensioni interne e mette in discussione le possibilità di dialogo.

Iran, nuovi colloqui sul nucleare. Teheran: “Pronti al compromesso”

L'Iran ha annunciato che parteciperà ai nuovi incontri sul nucleare a Ginevra domani, dopo aver dichiarato di essere disposto a trovare un accordo se gli Stati Uniti eliminano le sanzioni.

