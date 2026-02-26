Iran | Rubio ' colloqui Ginevra in gran parte incentrati su programma nucleare Teheran'

Washington, 26 feb. (Adnkronos) - I prossimi colloqui di Ginevra tra Stati Uniti e Iran saranno "in gran parte incentrati" sul programma nucleare iraniano. L'Iran "non sta arricchendo l'uranio in questo momento, ma sta cercando di arrivare al punto in cui potrà farlo". Lo ha detto in una conferenza stampa il Segretario di Stato americano Marco Rubio, aggiungendo che Teheran sta anche "certamente cercando di realizzare missili balistici intercontinentali". "L'Iran possiede un numero molto elevato di missili balistici, in particolare missili balistici a corto raggio che minacciano gli Stati Uniti e le nostre basi e partner nella regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

