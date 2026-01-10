Lazio Sanità Rocca | ospedale Civitavecchia torna punto riferimento

Il presidente della regione Lazio, Rocca, ha annunciato il ritorno dell’ospedale di Civitavecchia come punto di riferimento per la sanità locale. L’investimento nella riqualificazione dei reparti di Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia mira a garantire servizi più sicuri, moderni e più vicini alle esigenze delle donne, dei neonati e delle famiglie. Un passo importante per migliorare la qualità delle cure e rafforzare il sistema sanitario territoriale.

"Investire nella riqualificazione dei reparti di Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia significa prendersi cura delle donne, dei neonati e delle famiglie, offrendo loro spazi più sicuri, moderni e umanizzati. L'ospedale San Paolo di Civitavecchia torna a essere un punto di riferimento per il territorio, grazie al lavoro della ASL ROMA 4 e dei professionisti che ogni giorno garantiscono assistenza di qualità". Queste sono le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, pubblicate su Facebook, in cui sottolinea l'importanza di tali interventi. "A breve – prosegue – saremo in grado di attivare anche il servizio di partoanalgesia, per garantire alle donne questa possibilità.

