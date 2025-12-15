Ingegneri della provincia di Perugia festa degli auguri a Gubbio | La nostra scuola è ancora un punto di riferimento

Gli ingegneri della provincia di Perugia si sono ritrovati a Gubbio per la tradizionale cena degli auguri di Natale, un momento di confronto e convivialità. L’evento ha rafforzato il ruolo della loro scuola come punto di riferimento nel territorio, sottolineando l’importanza della professionalità e della collaborazione tra colleghi.

© Perugiatoday.it - Ingegneri della provincia di Perugia, festa degli auguri a Gubbio: "La nostra scuola è ancora un punto di riferimento" Tradizionale appuntamento con la cena degli auguri di Natale per l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia. Appuntamento che, quest’anno, si è tenuto a Gubbio, a palazzo dei Consoli, nei luoghi delle celebrazioni ceraiole. A fare gli onori di casa, l’Università dei Muratori e degli. Perugiatoday.it Napoli - Ingegneri, al via il primo Torneo delle Professioni (27.06.15) La Provincia di Perugia alla Festa del volontariato di Spoleto - Fino a domenica 31 agosto il parco di Villa Redenta sarà un palcoscenico a cielo aperto, animato ogni giorno ... ansa.it Oggi, sabato 13 dicembre, si conclude a Roma l’Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri: un momento fondamentale di confronto collegiale tra tutti gli Ordini provinciali, per affrontare temi strategici e definire linee comuni di azione - facebook.com facebook