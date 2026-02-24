Pisa celebra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco | il programma della festa

Il Comando dei Vigili del fuoco di Pisa organizza una grande festa per il Corpo, perché vuole riconoscere il valore dei soccorritori. La celebrazione si concentra sul tema “Lì dove serve” e coinvolge numerosi volontari e cittadini. Durante l’evento, si terranno dimostrazioni pratiche e dimostrazioni di tecniche di salvataggio. La giornata rappresenta un momento di incontro tra la comunità e i professionisti dei soccorsi. La festa si conclude con un’esposizione di mezzi e attrezzature.

Pisa, 24 febbraio 2026 – Sotto lo slogan evocativo "Lì dove serve", il Comando dei Vigili del fuoco di Pisa si appresta a celebrare la Festa nazionale del Corpo. L'appuntamento è fissato per la mattinata di venerdì 27 febbraio 2026, presso la sede istituzionale di Viale delle Piagge. L'evento rappresenta un momento di profonda connessione tra il Corpo Nazionale e il territorio, volto a onorare il coraggio e la dedizione quotidiana degli operatori impegnati nella sicurezza pubblica. La celebrazione seguirà un protocollo solenne che alternerà momenti di commemorazione a fasi operative e divulgative: - Apertura e Onori alle 10.