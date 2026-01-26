Lecco donna incinta investita perde il bimbo | l' assicurazione deve risarcire 250mila euro

A Lecco, una donna di 36 anni è stata investita da un motociclista, perdendo il bambino che aspettava. L’incidente ha portato a una richiesta di risarcimento di 250.000 euro dall’assicurazione. La vicenda evidenzia le implicazioni legali e assicurative in caso di incidenti che causano danni alle persone in gravidanza, sottolineando l’importanza di una tutela adeguata e di un corretto risarcimento.

Lecco, 26 gennaio 2026 – Una donna che aveva 36 anni ha perso il bambino che aspettava perché è stata investita da un motociclista. Il giudice del tribunale civile di Lecco ha condannato il motociclista e la sua assicurazione a risarcirla con 250mila euro. L'assicurazione voleva pagare solo 100mila euro. CARDINI LECCO PESCATE = SOCCORRITORI INTERVENGONO PER UNA RISSA - AMBULANZA - SOCCORSI - ARCHIVIO L'incidente. L'incidente è successo vicino all'ospedale di Lecco nel 2021, quando un motociclista ha investito una giovane incinta che stava andando a fare la spesa. Il motociclista era regolarmente assicurato, ma la sua compagnia assicurativa voleva riconoscere alla donna, che poi ha perso il bambino che portava in grembo, solo 100mia euro e per questo lei, che ora ha 41 anni, ha fatto causa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel 2021 a Lecco, una donna di 36 anni è stata investita da una moto, causando fratture e un aborto spontaneo.

