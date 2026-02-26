bimba morta al nono mese maxi risarcimento alla famiglia

Una famiglia riceve un maxi risarcimento dopo aver perso una bambina al nono mese di gravidanza. Il procedimento riguarda un episodio avvenuto diversi anni fa, che ha coinvolto aspetti di responsabilità sanitaria. Dopo quasi un decennio di attese, si conclude un percorso giudiziario che ha coinvolto le parti interessate.

Il Tribunale riconosce la responsabilità sanitaria per mancata diagnosi di sofferenza fetale e condanna l'azienda sanitaria a risarcire i genitori dopo nove anni Una vicenda dolorosa che si trascinava dal 2017 trova ora un epilogo giudiziario. Il Tribunale di Sulmona ha condannato la Asl Avezzano Sulmona L'Aquila al pagamento di 550mila euro, oltre alle spese legali, per la morte di una bambina avvenuta al nono mese di gravidanza.

