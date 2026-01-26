Crans-Montana Meloni trattiene l’ambasciatore in Italia | Chiediamo alla Svizzera una squadra investigativa comune

A seguito della recente strage di Crans-Montana, i rapporti tra Italia e Svizzera rimangono complessi. Meloni ha richiesto alla Svizzera di istituire una squadra investigativa congiunta per approfondire le responsabilità. La situazione evidenzia le tensioni tra i due paesi, sottolineando l’importanza di cooperazione e dialogo per chiarire gli eventi e garantire giustizia.

Milano, 26 gennaio 2026 – Restano tesi i rapporti tra Italia e Svizzera dopo la strage di Crans - Montana. Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma dopo la decisione del tribunale di Sion di scarcerare su cauzione (200mila euro) il titolare del Constellation, Jacques Moretti. Con Meloni oggi c’erano il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l'Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli. Secondo quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, il governo ha deciso di “subordinare il rientro in Svizzera dell'ambasciatore all'avvio di un'effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans-Montana, Meloni trattiene l’ambasciatore in Italia: “Chiediamo alla Svizzera una squadra investigativa comune” Approfondimenti su crans montana Crans-Montana, Meloni accusa la Svizzera: “Lacune nelle indagini, ora squadra investigativa comune” La presidente del Consiglio Meloni ha commentato la scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. Crans-Montana, Meloni accusa la Svizzera: “Lacune nelle indagini, ora squadra investigativa comune” La presidente del Consiglio Meloni ha commentato la decisione di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su crans montana Crans-Montana, l'ambasciatore italiano in Svizzera a Palazzo Chigi da Meloni. La Procura di Roma pronta a inviare ispettoriContinuano le indagini sulla tragedia di Crans Montana, dove hanno perso la vita 40 persone. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra l'ambasciatore Cornado, richiamato ... ilmessaggero.it Crans-Montana, la minaccia della Meloni: Rientro ambasciatore solo se c'è piena collaborazioneIl Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Taj ... msn.com #CransMontana, Palazzo Chigi: rientro ambasciatore se le autorità giudiziarie collaborano #Svizzera x.com Crans Montana, la Procura di Roma pronta ad inviare gli investigatori in Svizzera - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.