Crans-Montana Meloni accusa la Svizzera | Lacune nelle indagini ora squadra investigativa comune

La presidente del Consiglio Meloni ha commentato la scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. Accusando la Svizzera di lacune nelle indagini, ha annunciato l’istituzione di una squadra investigativa comune. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando le tensioni tra Italia e Svizzera sulla gestione dell’indagine e sulla responsabilità delle parti coinvolte.

La presidente del Consiglio Meloni, all’indomani della decisione di scarcerare su cauzione Jacques Moretti, proprietario del locale 'Le Constellation' dove è avvenuta la tragedia di Crans-Montana, ha espresso la sua "profonda indignazione". Dopo aver accusato la magistratura elvetica di aver condotto le indagini in modo lacunoso, ha proposto di creare una squadra investigativa comune.🔗 Leggi su Fanpage.it Crans-Montana, Meloni accusa la Svizzera: “Lacune nelle indagini, ora squadra investigativa comune”La presidente del Consiglio Meloni ha commentato la decisione di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. Crans-Montana, Meloni: “Lacune nelle indagini, ora squadra investigativa comune”Crans-Montana, Meloni commenta le lacune nelle indagini sulla tragedia del locale Le Constellation, esplodendo in un’analisi sulla scarcerazione di Jacques Moretti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Crans-Montana, Meloni dopo la scarcerazione di Moretti: Indagini lacunose, la nostra disponibilità ignorata. Subito una squadra investigativa comune; Crans Montana, Meloni richiama ambasciatore: scarcerazione Moretti un’offesa; La porta non si è mai aperta, ho pensato: 'Morirò qui': il racconto della sopravvissuta a Crans?Montana; Il governo ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera, contro la liberazione di Jacques Moretti. Crans-Montana, Meloni accusa la Svizzera: Lacune nelle indagini, ora squadra investigativa comuneLa presidente del Consiglio Meloni, all’indomani della decisione di scarcerare su cauzione Jacques Moretti, proprietario del locale 'Le Constellation ... fanpage.it Crans-Montana, Meloni dopo la scarcerazione di Moretti: «Indagini lacunose, la nostra disponibilità ignorata. Subito una squadra investigativa comune»Da due giorni ci pensa con «una rabbia e un dolore enormi». La scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation di Crans Montana andato a fuoco la notte di Cap ... roma.corriere.it Crans Montana, la pm svizzera: «Non ho scarcerato io Moretti, ma non cederò a pressioni delle autorità italiane» - facebook.com facebook Crans-Montana, Meloni e Tajani «indignati» per la scarcerazione di Moretti: l’Italia richiama l’ambasciatore x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.