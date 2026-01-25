Crans-Montana Meloni accusa la Svizzera | Lacune nelle indagini ora squadra investigativa comune

La presidente del Consiglio Meloni ha commentato la scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. Accusando la Svizzera di lacune nelle indagini, ha annunciato l’istituzione di una squadra investigativa comune. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando le tensioni tra Italia e Svizzera sulla gestione dell’indagine e sulla responsabilità delle parti coinvolte.

La presidente del Consiglio Meloni, all’indomani della decisione di scarcerare su cauzione Jacques Moretti, proprietario del locale 'Le Constellation' dove è avvenuta la tragedia di Crans-Montana, ha espresso la sua "profonda indignazione". Dopo aver accusato la magistratura elvetica di aver condotto le indagini in modo lacunoso, ha proposto di creare una squadra investigativa comune.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

