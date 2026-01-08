Seveso falso cieco con il reddito di cittadinanza e un tesoretto in banca | bocciato il ricorso contro il sequestro di 30mila euro

A Seveso, un uomo con reddito di cittadinanza e un patrimonio in banca ha visto respinto il ricorso contro il sequestro di 30mila euro. L'individuo, che si era opposto alla misura sostenendo che i fondi derivassero dalla sua attività imprenditoriale e non dalla pensione di invalidità, è stato giudicato inadempiente alle accuse di sproporzione. La decisione conferma l’adeguatezza delle verifiche sulle fonti di reddito.

Seveso (Monza Brianza) – Si opponeva al prelievo di 30mila euro sequestrati "per sproporzione" rispetto ai presunti guadagni leciti, sostenendo che non derivavano dall'indebito incasso della pensione di invalidità totale come finto cieco, ma dalla sua attività di imprenditore. Tanto che in una cassetta di sicurezza in banca a Seveso c'erano altri 56mila euro in contanti e oggetti preziosi, monete e orologi. Ma a tradirlo è stata la scoperta che l'uomo percepiva anche il reddito di cittadinanza. Ricorso respinto. Così la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, confermando il provvedimento di sequestro del gip del Tribunale di Monza, poi ratificato anche dal Tribunale del Riesame patrimoniale monzese, adottato per contrastare la presunta accumulazione di ricchezze di provenienza illecita e che, in caso di condanna definitiva, diventerà una confisca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seveso, falso cieco con il reddito di cittadinanza e un tesoretto in banca: bocciato il ricorso contro il sequestro di 30mila euro Leggi anche: Marattin diffamò il suo ex professore che lo sfotteva sul reddito di cittadinanza: condannato a risarcirlo con 30mila euro Leggi anche: Lucio, prof del Campus diffamato: polemica con un deputato sul reddito di cittadinanza. Risarcimento di 30mila euro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sei di Seveso (City) se... - facebook.com facebook

