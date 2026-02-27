Per Stellantis rosso da 22,3 miliardi E Filosa apre alla tecnologia cinese

Stellantis ha registrato una perdita di 22,3 miliardi di euro nel 2025, con un calo dei ricavi del 2%. L’amministratore delegato ha dichiarato che l’azienda ha sopravvalutato il settore elettrico. Nel frattempo, Filosa ha annunciato un'apertura alle tecnologie cinesi.

Stellantis archivia il 2025 con una perdita vertiginosa: 22,3 miliardi di euro. Ieri Le Figaro lo metteva al secondo posto nella classifica dei peggiori disavanzi della storia industriale, dopo i 23,3 miliardi di Vivendi, vittima nel 2002 della bolla di internet. Anche nel caso di Stellantis il colpevole ha un nome: la scommessa sull’elettrico. La correzione di rotta sull’elettrico e la decisione di cambiare strategia hanno comportato un onere straordinario di 25,4 miliardi. Stellantis ha chiuso il 2025 con 153,3 miliardi di euro di ricavi, in calo del 2% rispetto all’anno prima, ma, ha detto Filosa, «nella seconda metà dell’anno abbiamo... 🔗 Leggi su Laverita.info

