Per Rep la nave si muove a pochi nodi l’ora

Due petroliere della flotta russa sono finite alla deriva nel Mediterraneo, una delle quali ha iniziato a manifestare problemi durante il suo viaggio tra Algeria e Sardegna. Secondo fonti, la nave si muove a pochi nodi l’ora, indicando una navigazione molto lenta. La situazione ha attirato l’attenzione degli esperti, che stanno monitorando attentamente gli sviluppi.

Petroliere. Gianluca Di Feo sul sito della Repubblica parla delle due petroliere della flotta fantasma russa finite alla deriva nel Mediterraneo: “La prima si chiama ‘Progress’ e ha cominciato ad avere problemi mercoledì, mentre navigava tra l’Algeria e la Sardegna. A bordo ci sono quasi 90 mila tonnellate di petrolio degli Urali. (.) La petroliera – lunga 244 metri e larga 42 – da lunedì mattina ha ripreso a muoversi a pochi nodi l’ora e punta sulle coste algerine”. Poiché il nodo è l’unità di misura della velocità usata nella navigazione aerea e marittima, pari a 1 miglio marino internazionale all’ora, parlare di “pochi nodi l’ora” è una tautologia: non esistono i nodi al minuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Putin muove la nave spia: alta tensione in GiapponeUna nave spia russa è stata avvistata mentre operava a ridosso delle acque giapponesi, facendo scattare un immediato stato di attenzione tra le Forze...

Carrasco in Serie A: Napoli interessato, ora si muove la RomaIl nome di Yannick Carrasco torna a circolare con forza sul mercato italiano e, tra i club che hanno chiesto informazioni, c'è anche il Napoli.

