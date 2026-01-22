Carrasco in Serie A | Napoli interessato ora si muove la Roma

Yannick Carrasco, centrocampista belga, è nuovamente nel mirino delle squadre di Serie A. Dopo l’interesse del Napoli, anche la Roma ha iniziato a muoversi per valutare un possibile trasferimento. La situazione di mercato si fa più interessante, con entrambe le società alla ricerca di rinforzi per la loro rosa. L’evoluzione della trattativa potrà influenzare le strategie delle squadre nelle prossime settimane.

Il nome di Yannick Carrasco torna a circolare con forza sul mercato italiano e, tra i club che hanno chiesto informazioni, c’è anche il Napoli. L’esterno belga, oggi all’Al-Shabab, valuta seriamente un ritorno in Europa, spinto dal desiderio di confrontarsi di nuovo con un calcio più competitivo. A fare il punto sulla situazione è Fabrizio Romano, che sul suo canale ha ricostruito i contatti avuti dal giocatore nelle ultime settimane. “All’inizio di gennaio vi abbiamo raccontato come Carrasco potesse diventare un’opportunità per il mercato italiano. Vi abbiamo fatto il suo nome per la Juventus, perché la Juve a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio ha avuto un incontro con gli agenti del giocatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

