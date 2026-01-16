Una nave spia russa è stata rilevata nelle acque vicine al Giappone, suscitando preoccupazioni tra le autorità locali. L’incidente evidenzia le tensioni crescenti nella regione e l’importanza di monitorare attentamente le attività militari in zone di interesse strategico. Le forze di autodifesa giapponesi hanno intensificato i controlli per valutare eventuali rischi e garantire la sicurezza nazionale.

Una nave spia russa è stata avvistata mentre operava a ridosso delle acque giapponesi, facendo scattare un immediato stato di attenzione tra le Forze di autodifesa di Tokyo. Tra il 13 e il 15 gennaio, l' unità d'intelligence della Marina di Mosca ha navigato nelle zone contigue intorno alle isole di Yonaguni e Miyako, nel sud-ovest del Giappone, un'area considerata strategica per la sicurezza nazionale. Pur restando fuori dalle acque territoriali, la presenza del mezzo ha riacceso le tensioni e rafforzato i timori di un'attività di sorveglianza mirata in una regione già sotto pressione per l’aumento dei movimenti militari stranieri nel Pacifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Putin muove la nave spia: alta tensione in Giappone

