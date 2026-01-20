Tutta la felicità di Federica Brignone | perché il sesto posto in gigante vale più di una vittoria

Federica Brignone, a meno di tre settimane da Milano Cortina 2026, conquista un sesto posto in gigante a Plan De Corones. A 292 giorni da un infortunio che sembrava potesse segnare la fine della sua carriera, questa prestazione rappresenta per lei una grande soddisfazione. La giornata testimonia la sua determinazione e il suo ritorno alle competizioni di alto livello, sottolineando il valore di un risultato che va oltre la classifica.

Non contava il risultato nella prima gara dopo l'infortunio, ma questo sesto posto conta tantissimo perché arrivato su due tracciati tecnicamente diversi fra prima e seconda manche e perché la sciata, magari non era perfetta, ma vicinissima. Il fisico ha risposto. Il morale ne ha certamente guadagnato. «Non avevo nemmeno pensato che un risultato così fosse possibile, per me era già tanto essere qua» ha detto a fine gara fra lacrime e sorriso. «Le emozioni vissute sono tante: oggi è stato veramente difficile, per cui sono contentissima». Era già felice alla fine della prima discesa. ai microfoni della Rai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

