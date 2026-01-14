L' ultimo messaggino al figlio di 10 anni e il telefono agganciato da una cella fuori mano | sulle tracce di Federica

Le indagini sulla scomparsa di Federica si sono concentrate nelle ultime ore, con ricerche dei sommozzatori nel lago di Bracciano e rilievi tecnici nell’abitazione di Anguillara Sabazia. L’ultima comunicazione al figlio di 10 anni e il telefonino agganciato a una cella isolata sono elementi chiave per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna. La situazione resta sotto stretto riserbo, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Anguillara Sabazia (Roma) – Prima le ricerche dei sommozzatori dei carabinieri nel lago di Bracciano, poi i rilievi dei Ris nel giardino della villetta in via Costantino in cui viveva con il marito. Ma Federica Torzullo non si trova e con il passare dei giorni l'ipotesi dell'allontanamento volontario sta perdendo quota mentre la pista dell'ennesimo femminicidio si sta facendo sempre più concreta. A destra, la 41enne Federica Torzullo della quale non si hanno più notizie dallo scorso 8 gennaio A sinistra, gli inquirenti fuori dalla casa della donna Ispezionati i fondali del molo, il luminol nella casa, il telefono sparito con bancomat e documenti.

