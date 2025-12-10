L’IA arriva al Pentagono Cos’è e cosa rappresenta GenAImil per gli Usa
L’intelligenza artificiale generativa sta entrando in ambito militare con GenAI.mil, una nuova piattaforma sviluppata dal Pentagono. Questo strumento mira a offrire risorse sicure e innovative ai membri del Dipartimento della Guerra, segnando un passo importante nell’integrazione dell’IA nelle operazioni e nella strategia militare degli Stati Uniti.
“Sono lieto di presentare GenAI.mil, una piattaforma di intelligenza artificiale generativa sicura per ogni membro del Dipartimento della Guerra. È attiva da oggi e disponibile sui desktop di tutto il personale militare, civile e appaltatore”. A scriverlo in una e-mail indirizzata ai dipendenti è il segretario della Difesa Pete Hegseth. L’ha inviata per fugare dubbi e preoccupazioni, dopo che a inizio settimana i funzionari si sono ritrovati un pop-up sul proprio computer che suggeriva di utilizzare un nuovo strumento di IA. A fare chiarezza è Hegseth: “Con questo lancio, stiamo compiendo un passo da gigante verso l’adozione di massa di intelligenza artificiale in tutto il Dipartimento. 🔗 Leggi su Formiche.net
«Non prendete il Tylenol », aveva esclamato il tycoon mesi fa. Ma non c’è nessun legame tra paracetamolo in gravidanza e autismo nella prole. Questo è il risultato a cui arriva una revisione sistematica di circa quaranta studi, pubblicata lunedì sul British Medi - facebook.com Vai su Facebook
Il Pentagono visto stamattina dal volo del mattino in partenza da #Washington DCA. Negli Stati Uniti, dove l'auto e l'aereo sono indubbiamente i mezzi più utilizzati, c'è spazio per il treno passeggeri AV? La domanda su alcuni corridoi è davvero elevata (vedi il Vai su X
Montecitorio, question time con il ministro Piantedosi lopinionista.it
Quando il Natale pesa di più: anziani soli e comunità che li accolgono sbircialanotizia.it
Aggressione al giornalista della Stampa Andrea Joly, condanna a un anno di carcere per 4 militanti di ... ilfattoquotidiano.it
Colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a Sant’Anastasia: indagini in corso 2anews.it
Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio Veneto: l’ennesimo duello epico tra tir e cemento armato lortica.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it