L’IA arriva al Pentagono Cos’è e cosa rappresenta GenAImil per gli Usa

L’intelligenza artificiale generativa sta entrando in ambito militare con GenAI.mil, una nuova piattaforma sviluppata dal Pentagono. Questo strumento mira a offrire risorse sicure e innovative ai membri del Dipartimento della Guerra, segnando un passo importante nell’integrazione dell’IA nelle operazioni e nella strategia militare degli Stati Uniti.

“Sono lieto di presentare GenAI.mil, una piattaforma di intelligenza artificiale generativa sicura per ogni membro del Dipartimento della Guerra. È attiva da oggi e disponibile sui desktop di tutto il personale militare, civile e appaltatore”. A scriverlo in una e-mail indirizzata ai dipendenti è il segretario della Difesa Pete Hegseth. L’ha inviata per fugare dubbi e preoccupazioni, dopo che a inizio settimana i funzionari si sono ritrovati un pop-up sul proprio computer che suggeriva di utilizzare un nuovo strumento di IA. A fare chiarezza è Hegseth: “Con questo lancio, stiamo compiendo un passo da gigante verso l’adozione di massa di intelligenza artificiale in tutto il Dipartimento. 🔗 Leggi su Formiche.net