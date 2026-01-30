Poste da lunedì in pagamento nei 148 uffici di Palermo e provincia le pensioni di febbraio

Da lunedì, le pensioni di febbraio saranno in pagamento in tutti e 148 gli uffici postali di Palermo e provincia. Poste Italiane comunica che i pensionati della zona potranno ritirare i soldi a partire da questa data senza problemi. La distribuzione avverrà in modo regolare, come ogni mese, e i cittadini sono invitati a recarsi negli uffici durante gli orari di apertura.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, dall'azienda consigliano a tutti di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi Poste Italiane comunica che in tutti i 148 uffici postali della provincia di Palermo le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 151 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

