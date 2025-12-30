Pensioni di gennaio | ecco quando saranno in pagamento nei 72 uffici postali Agrigentini

Le pensioni di gennaio saranno disponibili presso i 72 uffici postali della provincia di Agrigento a partire da sabato 3 gennaio. Questa comunicazione fornisce informazioni utili per pianificare il ritiro, garantendo un accesso semplice e diretto ai servizi postali per i pensionati della zona.

Le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento, nei 72 uffici postali della provincia di Agrigento, a partire da sabato 3. E dalla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

