Pensioni di gennaio | ecco quando saranno in pagamento nei 72 uffici postali Agrigentini
Le pensioni di gennaio saranno disponibili presso i 72 uffici postali della provincia di Agrigento a partire da sabato 3 gennaio. Questa comunicazione fornisce informazioni utili per pianificare il ritiro, garantendo un accesso semplice e diretto ai servizi postali per i pensionati della zona.
Le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento, nei 72 uffici postali della provincia di Agrigento, a partire da sabato 3. E dalla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dal 1° gennaio 2026 le pensioni torneranno a crescere grazie a un coefficiente di rivalutazione provvisorio dell'1,4%, definito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale
