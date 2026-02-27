Pensiamoci insieme | Barbara Ronchi e la fortuna di avere qualcuno che al momento giusto ti dice ci sono io

Barbara Ronchi torna in televisione dopo un periodo intenso dedicato alle riprese, dimostrando come il sostegno tra donne possa fare la differenza. La sua presenza in tv riflette l’importanza di avere qualcuno al proprio fianco al momento giusto, pronta a offrire supporto e solidarietà. È un esempio di come le relazioni siano fondamentali anche nel mondo dello spettacolo.

Questo articolo è pubblicato sul numero 10 di Vanity Fair in edicola fino al 3 marzo 2026 Ronchi, 43 anni, dopo due anni pienissimi – sei film nel 2024 e due lo scorso anno – sta per riaffacciarsi negli schermi tv con la quinta e, a quanto pare, ultima stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera nel ruolo di Imma e lei in quello di Diana, la sua cancelliera e amica. Mentre prossimamente sarà su Netflix con un’altra serie, Nemesi di Piero Messina, con Pierfrancesco Favino ed Elodie: «Sono un’avvocata, Diana Potenza. Ci sarà un delitto di cui il personaggio di Favino viene ritenuto colpevole. Altro non posso dire». Per caso è previsto un passaggio promozionale di Imma Tataranni sul palco di Sanremo? «Sarebbe bello, ma non ne so nulla, davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

