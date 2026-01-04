La morte è come quando si va incontro ad una madre che ti dice che dall’altra pare c’è solo luce Io padre? Sono stato parecchio assente | così Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni, noto cantautore italiano, presenta il suo

Roberto Vecchioni ha in programma il Tra il silenzio e il suono tour che partirà da Roma il 6 marzo al Teatro Brancaccio: “Vorrei inserire un paio di canzoni nuove.- ha spiegato a Il Messaggero – Una, in particolare, la amo moltissimo. Parla di come si possa andare incontro alla morte come si va incontro ad una madre. Lei arriva, apre la porta e ti dice che dall’altra pare c’è solo luce. Voglio andarmene con tutte le parole dentro. Sono sempre state il mio bagaglio”. Poi c’è prossimo album che uscirà in primavera, a distanza di ben sette anni dal precedente. I brani parleranno anche di scenari diversi: “In questi anni è cambiato tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

