Il calciomercato del Milan si anima con le parole di Pellegatti, che indica come l’allenatore desideri elementi di stabilità e certezze, preferendo giocatori già pronti piuttosto che progetti a lungo termine. Le scelte sul mercato potrebbero essere influenzate dall’obiettivo di rafforzare la squadra con profili esperti, come Casemiro e Goretzka, mantenendo un approccio concreto e mirato.

"Allegri avrebbe voluto un difensore e gli sarebbe andato bene anche Disasi, mentre Furlani voleva portare Mateta. Tutto si decide con la prossima campagna acquisti. Allegri e Tare puntano su giocatori esperti. Basta prospetti, solo certezze. Allegri vuole certezze". Il giornalista Carlo Pellegatti parla del futuro del Milan e in particolare di cosa vorrebbe Allegri in vista della prossima sessione di calciomercato. Ecco le sue parole su 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ritorno di fiamma per la difesa? Il Milan fiuta il colpo a zero>>> "Il Milan vuole Goretzka che piace ad Allegri. Come scrive il The Sun Caserimo lascerà il Manchester United e vorrebbe tornare a giocare con Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti sicuro: “Allegri vuole certezze, non vuole prospetti. Con Casemiro e Goretzka …”

Pellegatti sul futuro di Allegri: “Vuole costruire il Milan con Tare, ma se Furlani avesse altre idee …”Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il futuro di Allegri al Milan sarebbe in bilico.

Leggi anche: Milan, Pellegatti è sicuro: “Ad Allegri Disasi piaceva. Troppi punti interrogativi su di lui e Mateta”

Temi più discussi: Milan, Pellegatti: Allegri stanco della situazione societaria? Ecco la verità; Pellegatti incorona Allegri: Mille volte grazie! Bravi Tare e Cardinale, però non dimentica l'ex Fonseca; TRIBUNA.COM * SERIE A: PELLEGATTI INCORONA ALLEGRI: MILLE VOLTE GRAZIE! BRAVI TARE E CARDINALE, PERÒ NON DIMENTICA L'EX FONSECA; Milan, il futuro di Allegri agita i tifosi: il nervosismo dopo il mercato di gennaio. Il ruolo di Tare e Furlani.

Pellegatti rassicura: Allegri non ha dubbi sul suo futuro, però vuole essere ascoltatoNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro di Max Allegri, commentando la notiza rilasciata da Michele Criscitiello di Sportitalia. Queste le sue parole: ... milannews.it

Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha rassicurato sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del MilanPellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha rassicurato sulla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan Il clima in casa Milan si fa rovente non solo per i risultati sul campo, ... milannews24.com

#Pellegatti sicuro: "Milan senza #Rabiot e i migliori è dura con chiunque. Cerchiamo di non ..." #SempreMilan #MilanComo #milan #SerieA - facebook.com facebook

#Pellegatti sicuro: "Milan senza #Rabiot e i migliori è dura con chiunque. Cerchiamo di non ..." #SempreMilan #MilanComo #milan #SerieA x.com