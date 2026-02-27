Pedina il cognato lo accoltella e lo insegue con l' arma in mano | il tentato omicidio ripreso dalle telecamere

Una lite tra parenti si è conclusa con un'aggressione in strada: un uomo ha seguito il cognato con un'arma in mano, lo ha accoltellato e poi ha tentato di fuggire. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato i momenti dell'agguato, che ha provocato ferite gravi alla vittima. L'aggressore è stato arrestato poco dopo.

Una contesa familiare è finita con un agguato in strada e un accoltellamento, la vittima ferita gravemente e l'aggressore in manette. Siamo a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, dove i carabinieri hanno arrestato un 33enne egiziano per il tentato omicidio del cognato. L'aggressione è. 🔗 Leggi su Today.it Accoltella il cognato in strada, incastrato dalle telecamere: il video dell’aggressioneLa corsa, l’aggressione alle spalle, i colpi sferrati ripetutamente sul corpo della vittima. Insegue il prete e lo accoltella al collo: ragazzo di 29 anni fermato grazie alle telecamereÈ stato fermato un uomo di 29 anni, sospettato di aver accoltellato, il 30 dicembre scorso a Modena, il sacerdote Rodrigo Grajales Gaviria.