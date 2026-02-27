Accoltella il cognato in strada incastrato dalle telecamere | il video dell’aggressione

Un uomo di 33 anni, egiziano, è stato arrestato dai carabinieri di Paderno Dugnano con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto è avvenuto dopo un’aggressione con coltello a un uomo, avvenuta in strada. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena, che mostra la corsa, l’aggressione alle spalle e i colpi ripetuti sul corpo della vittima.

La corsa, l'aggressione alle spalle, i colpi sferrati ripetutamente sul corpo della vittima. I carabinieri di Paderno Dugnano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un egiziano di 33 anni. Lo scorso 19 febbraio l'uomo ha aggredito il cognato, assalendolo in strada con un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri e colpendolo alla fronte e ai fianchi. L'aggressore è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza.

