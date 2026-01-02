Insegue il prete e lo accoltella al collo | ragazzo di 29 anni fermato grazie alle telecamere

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Modena in seguito a un episodio avvenuto il 30 dicembre, quando ha aggredito con un coltello il sacerdote Rodrigo Grajales Gaviria. L'intervento delle telecamere di sorveglianza ha permesso di identificare e fermare il sospettato, contribuendo alla ricostruzione dei fatti e alla sicurezza della comunità locale.

È stato fermato un uomo di 29 anni, sospettato di aver accoltellato, il 30 dicembre scorso a Modena, il sacerdote Rodrigo Grajales Gaviria. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza, i carabinieri del nucleo investigativo di Modena sono riusciti a risalire all'identità.

