Laura Pausini | A Sanremo grazie a Pippo Baudo La cover di Grignani? Lui era contento poi è montata la polemica come un incontro di boxe Nel mio disco un messaggio di pace

Laura Pausini si prepara per il suo ritorno a Sanremo, dopo tanti anni di assenza. La cantante romana racconta come Pippo Baudo le abbia aperto le porte del palco dell’Ariston, e rivela che il suo ultimo disco contiene un messaggio di pace. Pausini ammette anche di aver detto sì a Carlo Conti, dopo due decenni di no, e di aver affrontato un tour in America durante l’era Trump. La cantante si confida sul fatto che, sul palco, si sente forte, ma fuori può sentirsi fragile e cadere.

Da quanto aveva in mente il progetto? «Inconsciamente dalla fine del 2024. Negli ultimi mesi del tour, insieme alla mia band, ho cominciato a fare i soundcheck con le canzoni degli altri. Prima gli stranieri, poi Pino Daniele, Zucchero, Vasco. È arrivato il 2025: il tempo di dire a tutti che sarebbe stato un anno tranquillo dopo due in giro per il mondo, che ho deciso di lavorare a Io Canto 2. Il palco ti manca subito appena stacchi, è come una droga: il rehab è entrare in studio e cantare». Qual è stato il criterio di scelta dei brani da includere? «Volevo un progetto un po' diverso da Io Canto, che guardava più al passato; questa volta non volevo lasciare fuori la musica italiana degli ultimi anni.

