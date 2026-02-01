Il papocchio delle case Enasarco in piazza l' ira dei residenti | Il Comune si fermi

I residenti di via Pollenza, a San Basilio, sono scesi in strada per urlare il loro no al piano di Roma Capitale. La protesta nasce dopo le decisioni prese dall’alto, senza coinvolgere chi abita in zona. «Le nostre case non sono popolari», affermano i residenti, che chiedono al Comune di fermarsi e di ascoltare le loro ragioni. La tensione è palpabile tra le persone che temono di perdere le proprie abitazioni senza avere alternative chiare.

«No a decisioni calate dall'alto, le nostre case non sono popolari». È il grido che si è levato da via Pollenza, a San Basilio, dove ieri pomeriggio i residenti hanno protestato contro il piano di Roma Capitale per l'acquisizione di 1.040 appartamenti della Fondazione Enasarco, destinandoli a case popolari. Una mobilitazione partita da uno dei quartieri interessati dall'operazione e tra i più delicati sul piano dell'equilibrio sociale. Proprio da qui è nato un fronte che unisce famiglie proprietarie e cittadini preoccupati per le ricadute economiche e sociali di una scelta che definiscono priva di trasparenza e adottata senza un reale confronto con i residenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

