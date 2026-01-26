Furto in gioielleria a Pastena i ladri entrano da un ufficio vicino | indagano i carabinieri

Nella notte, i Carabinieri di Salerno stanno conducendo indagini su un furto avvenuto in una gioielleria nel quartiere Pastena. I ladri sono entrati dall’ufficio adiacente, sottraendo presumibilmente oggetti di valore. Le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’accaduto. La vicenda è attualmente al centro delle attività investigative in corso.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri a Salerno in seguito a un furto avvenuto la scorsa notte ai danni di una gioielleria situata nel quartiere Pastena. In base ai primi rilievi effettuati dai militari, gli autori del reato si sono introdotti nell'esercizio commerciale attraverso un varco aperto nella parete di un'agenzia immobiliare confinante. Le forze dell'ordine hanno eseguito gli accertamenti sul posto per risalire all'identità dei responsabili, mentre è attesa la quantificazione esatta della merce sottratta.

