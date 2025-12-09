Furto nella notte al bar Gianni di Pastena | si indaga

Salernotoday.it | 9 dic 2025

Di circa duemila euro, il bottino del furto messo a segno nella notte al “Bar Gianni”, in via Madonna di Fatima. Amaro risveglio per il titolare che non ha trovato il denaro custodito nell'esercizio: indagano, dunque, i carabinieri di Salerno, per risalire al responsabile del colpo. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

