Passerini | L’Atalanta deve essere un modello anche per il Milan

Carlos Passerini, giornalista sportivo, ha commentato l’impresa dell’Atalanta e la stagione della squadra, sottolineando che l’Atalanta deve essere un esempio anche per il Milan. Le sue parole si sono concentrate sul rendimento della squadra bergamasca e sul modo in cui ha affrontato le sfide, offrendo uno spunto di riflessione per altri club. La sua analisi ha messo in evidenza alcuni aspetti chiave delle prestazioni dell’Atalanta.

Sul Milan: "Il Milan deve tenere la testa sulla stagione, non deve perderla, perché il rischio contraccolpo c'è. Io credo che quei 8 punti dalla Juventus quinta siano un margine incoraggiante e prezioso ma non sufficiente per sentirsi al sicuro da una rimonta che avrebbe dell'assurdo. L'obiettivo del Milan da qui alla fine della stagione deve essere arrivare secondo per dimostrare a se stesso ed a tutti di essere stata davvero l'unica anti Inter di questa stagione, per blindare il posto Champions ed apprendere le lezioni di quest'anno. Il Milan deve essere orgoglioso di quello che sta facendo quest'anno, concludere in questo modo, però apprendere dalle lezioni perché serve un centravanti, un difensore centrale.