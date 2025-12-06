Il giudice non deve solo essere terzo e imparziale deve anche apparire tale Intervista a Pierantonio Zanettin

Lidentita.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La riforma costituzionale della giustizia, con il referendum, è ormai all’ultimo miglio. Attende il vaglio da parte dei cittadini. Noi cerchiamo di non politicizzarlo. E’ una proposta per la giustizia che vale per tutti, tant’è che a sostegno del Sì non c’è solo il centrodestra, ma anche parte della sinistra. Penso all’ex presidente della Corte . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il giudice non deve solo essere terzo e imparziale deve anche apparire tale intervista a pierantonio zanettin

© Lidentita.it - “Il giudice non deve solo essere terzo e imparziale, deve anche apparire tale”. Intervista a Pierantonio Zanettin

Leggi anche questi approfondimenti

La riforma della giustizia: "Il giudice è un arbitro. Deve essere equidistante" - Enrico Fontana e Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia: "Momento importante per tutto il centrodestra ma soprattutto per tutti i cittadini italiani". Riporta msn.com

Trump contro il giudice che lo ha condannato: “deve essere radiato” - Così Donald Trump, in un post pubblicato oggi su Truth Social, si scaglia contro Juan Merchan che ha confermato la condanna del presidente eletto per il caso ... Riporta primaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Giudice Deve Essere Terzo