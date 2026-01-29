Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, critica il Milan di Allegri. Nel suo intervento su YouTube, spiega che i rossoneri devono smettere di regalare il primo tempo e sottolinea che l’allenatore non è un catenacciaro. Le sue parole arrivano in un momento in cui la squadra fatica a trovare continuità e ritmo.

Intervenuto sui proprio canale YouTube, il giornalista de Il Corriere della Sera Carlos Passerini ha voluto rispondere ad una domanda: "Il Milan gioca male: ma cosa significa giocare male?" Passerini ha voluto analizzare il gioco di Massimiliano Allegri in generale, per poi fa riferimento alle ultime prestazioni del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: "Io credo che non abbia molto senso parlare di Milan che gioca bene o male. O meglio, il Milan è questo. Allegri è questo, ha sempre giocato così, anche se in alcune stagioni alla Juventus fece anche il 4-2-3-1, quasi un 4-2-4. In realtà Allegri ha anche giocato con squadre iper offensive, a dimostrazione che non è un catenacciaro come lo vogliono far passare in tanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Passerini: “Il Milan deve smettere di regalare il primo tempo. Allegri non è un catenacciaro”

