Passerini | Il Milan deve smettere di regalare il primo tempo Allegri non è un catenacciaro
Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, critica il Milan di Allegri. Nel suo intervento su YouTube, spiega che i rossoneri devono smettere di regalare il primo tempo e sottolinea che l’allenatore non è un catenacciaro. Le sue parole arrivano in un momento in cui la squadra fatica a trovare continuità e ritmo.
Intervenuto sui proprio canale YouTube, il giornalista de Il Corriere della Sera Carlos Passerini ha voluto rispondere ad una domanda: "Il Milan gioca male: ma cosa significa giocare male?" Passerini ha voluto analizzare il gioco di Massimiliano Allegri in generale, per poi fa riferimento alle ultime prestazioni del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: "Io credo che non abbia molto senso parlare di Milan che gioca bene o male. O meglio, il Milan è questo. Allegri è questo, ha sempre giocato così, anche se in alcune stagioni alla Juventus fece anche il 4-2-3-1, quasi un 4-2-4. In realtà Allegri ha anche giocato con squadre iper offensive, a dimostrazione che non è un catenacciaro come lo vogliono far passare in tanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Milan Allegri
Pedullà: “Il Milan ha fatto una partita non seria nel primo tempo. Allegri non contento”
Milan-Lazio, Allegri: "Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà ma poi siamo cresciuti"
Ultime notizie su Milan Allegri
Argomenti discussi: Passerini conferma: Maignan vuole restare al Milan e la società conta su di lui, ma occorre trovare...; Il CorSera annuncia: Elliott verso l’uscita dal Milan: ecco chi lo sostituirà. E occhio al nome...
Passerini: Non è una questione di estetica, il discorso è un altro. Il Milan deve smettere di regalare il primo tempoIntervenuto sui proprio canale YouTube questa mattina, il collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini ha cercato di rispondere ad una domanda molto delicata arrivati a questo punto ... milannews.it
Passerini: L’imminente subentro di Comvest non avrà ripercussioni sull’esito dei colloqui per il rinnovo di MaignanCarlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera sulle novità societarie del Milan: Massimo Calvelli si candida a diventare l’uomo forte ... milannews.it
RAGAZZI MASCHILE(1a Giornata di Ritorno-6a Giornata Totale-Girone A):CIVITAVECCHIA-BRACCIANO 60-30(19-4/33-14/43-26/60-30).CIVITAVECCHIA: Costantini-De Negri- D'Emilio 28-Furcas-Landolfi 2-Meola.L. 16-Meola.R. 10-Milano-Mrejuca-Passeri - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.