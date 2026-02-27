Passaggio di consegne nella Legione Carabinieri Puglia | il commiato del Generale Mannucci Benincasa

Questa mattina si è tenuto a Bari il passaggio di consegne nella Legione Carabinieri “Puglia” presso la caserma “Chiaffredo Bergia” sul lungomare Nazario Sauro. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” e numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine. Durante l’evento, il generale Mannucci Benincasa ha salutato il proprio ruolo, mentre il nuovo comandante ha assunto ufficialmente l’incarico.

Cerimonia ufficiale di cessione del comando della Legione Carabinieri “Puglia” questa mattina a Bari, nella caserma “Chiaffredo Bergia” sul lungomare Nazario Sauro, alla presenza del generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, comandante interregionale Carabinieri “Ogaden”, e di numerose. 🔗 Leggi su Baritoday.it Taranto, il saluto del generale Mannucci Benincasa ai Carabinieri della provinciaTarantini Time QuotidianoIl Generale di Divisione dei Carabinieri Iacopo Mannucci Benincasa, prossimo a lasciare il Comando della Legione Carabinieri... A Lecce la visita di commiato del comandante della Legione Carabinieri PugliaPrima del trasferimento presso il Comando generale dell’Arma, il generale di divisione Iacopo Mannucci Benincasa ha incontrato gli ufficiali e i... Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Continuità e partecipazione: il passaggio di consegne tra uscente e nuovo Consiglio; Augusta | Passaggio di consegne alla guida di Marisicilia: restituita al Duomo la tela di San Marco custodita dopo il sisma del 1990; Passaggio di consegne: obblighi dell’amministratore; CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI 2026: PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA FRANCIA E BILANCIO RECORD PER IL TRENTINO. Cambio amministratore di condominio, come fare: regole e passaggio di consegne spiegati in modo sempliceLa riforma del condominio del 2012 ha reso più semplice la sostituzione, ma restano alcune regole precise da rispettare per evitare contestazioni. Il cambio può avvenire in tre casi principali: fine ... blitzquotidiano.it Passaggio di consegne sulla Iss in vista del rientro anticipato della Crew 11Nuovo passo nella preparazione del rientro anticipato della missione Crew 11 per motivi medici: alle 20,35 ora italiana del 12 gennaio è avvenuto il passaggio di consegne sulla Stazione Spaziale ... ansa.it Il generale Jacopo Mannucci Benincasa lascia il comando della Legione Puglia dei Carabinieri dopo sette mesi. Al suo posto, il vice e capo di Stato Maggiore, Alessandro Puel. La cerimonia nell’atrio della Caserma Bergia a Bari - facebook.com facebook #Milano: il Com. Gen. dell’Arma, Salvatore Luongo, in visita al Comando Legione #Carabinieri “Lombardia”. L’incontro con una rappresentanza degli oltre 2mila militari dell’Arma provenienti da tutta Italia e impiegati per #milanocortina2026 x.com