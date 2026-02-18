Taranto il saluto del generale Mannucci Benincasa ai Carabinieri della provincia

Il Generale Iacopo Mannucci Benincasa, prossimo a lasciare il comando della Legione Carabinieri Puglia, ha incontrato i militari di Taranto. La visita si è svolta per ringraziare i carabinieri locali, che da tempo lavorano senza sosta per garantire ordine e sicurezza alla comunità. Durante l’incontro, Mannucci Benincasa ha sottolineato l'impegno quotidiano dei carabinieri e ha commentato i risultati raggiunti in provincia. I militari hanno ascoltato con attenzione le parole del generale, che ha lasciato loro un saluto finale.

Tarantini Time Quotidiano Il Generale di Divisione dei Carabinieri Iacopo Mannucci Benincasa, prossimo a lasciare il Comando della Legione Carabinieri Puglia, ha incontrato i militari della provincia di Taranto esprimendo un plauso per l’attività svolta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso dell’incontro con una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle organizzazioni sindacali, il generale ha evidenziato professionalità, preparazione tecnica e dedizione al servizio, sottolineando la capacità operativa dimostrata nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, il saluto del generale Mannucci Benincasa ai Carabinieri della provincia Leggi anche: Lotta alle mafie foggiane, il Generale Mannucci Benincasa elogia i carabinieri: "Qui grandi risultati" Leggi anche: Ritrovamento 27enne, il generale Mannucci Benincasa elogia il lavoro dei carabinieri Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Taranto studenti professori di Lingua Greca; Scontri a Manduria, due tifosi del Taranto finiscono agli arresti domiciliari; Alla caserma Ciaravolo la simulazione di soccorso in zona di guerra; La Puglia piange Padre Francesco Milillo, il sacerdote dal cuore francescano: è morto a 59 anni dopo una malattia. Per un voto consapevole: due eventi informativi a TarantoTARANTO - Il 22 e 23 marzo 2026 saremo chiamati ad esprimerci sul referendum costituzionale confermativo relativo alla legge costituzionale recante Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e d ... giornaledipuglia.com Un anno di cambiamenti a Taranto: dal nuovo sindaco all’ultimo saluto a CitoIl 2025 si è aperto a Taranto sotto il segno dell’instabilità e si è chiuso senza che molte delle ferite storiche del territorio possano dirsi rimarginate. Un anno segnato da crisi politiche, drammi ... quotidianodipuglia.it Il generale Mannucci Benincasa lascia la Puglia e saluta i carabinieri di Foggia: “Presidio fondamentale per la Capitanata” facebook