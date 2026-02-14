Faenza incendio al cantiere Le Perle | riapre il caso del centro commerciale fantasma Indagini in corso

Un incendio divampato nel cantiere “Le Perle” a Faenza, nella giornata di sabato 14 febbraio 2026, ha causato una densa nube di fumo nero che si è alzata sopra la città. Le fiamme sono scoppiate in un’area abbandonata del sito, alimentando nuovamente il dibattito sul progetto mai completato di questo centro commerciale. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo, mentre i residenti osservano con preoccupazione i danni provocati dall’incendio.

Fiamme al Cantiere Abbandonato: Nube Nera su Faenza, Riapre il Caso “Le Perle”. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato questo sabato 14 febbraio 2026 una parte del cantiere del centro commerciale incompiuto “Le Perle” a Faenza, in Romagna. Una densa colonna di fumo nero si è levata nel cielo, rendendosi visibile anche dalla vicina autostrada e causando rallentamenti al traffico. L’evento riporta al centro del dibattito pubblico una vicenda decennale di difficoltà economiche e di stallo burocratico che ha segnato il territorio. L’Intervento dei Vigili del Fuoco e le Prime Indagini. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza sono stati chiamati a intervenire per un incendio all’interno del cantiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 1997, una telefonata intercettata improvvisamente riapre le indagini sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, due giovani scomparse a Roma.

Questa notte, un incendio ha distrutto il centro sociale di Marsala.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.