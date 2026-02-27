Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e si prepara a regalare un momento speciale con un duetto tra Mina e Alberto Lupo. Questa collaborazione rappresenta un evento unico, considerando che i due artisti non si sono mai esibiti insieme prima d’ora. La loro esibizione si inserisce in un contesto di grande attesa tra il pubblico e gli appassionati di musica italiana.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dal successo del 1972 al grande ritorno all'Ariston. Il dietro le quinte di un brano iconico che mette a nudo l'inutilità dei falsi seduttori, portato nella serata delle cover da Fulminacci e dalla giornalista Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a vivere un momento di altissimo tasso emotivo grazie a una scelta che sa di leggenda. Fulminacci e Fagnani hanno deciso di misurarsi nella serata delle cover con un pilastro della nostra cultura pop, portando all’Ariston la celebre Parole parole. Non si tratta di una semplice cover, ma di una vera sfida interpretativa che vede la «belva» del giornalismo televisivo calarsi nei panni di una delle icone più inafferrabili della musica mondiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Parole, parole, parole...»: chi non ha mai cantato questo ritornello? Ma conoscete la vera storia che si nasconde dietro il duetto tra Mina e Alberto Lupo?

“Parole allo Specchio”: l’arte di Cheope tra riflessi, parole e materia a CasertaL’arte diventa riflesso di parole e materia con “Parole allo Specchio”, la nuova mostra dell’artista Alfredo Rapetti Mogol, in arte Cheope, che sarà...

McTominay non si nasconde: l’ha detto sullo scudetto! Poi le parole al miele per NapoliLa stagione di Scott McTominay è leggermente altalenante, un po’ come quella del Napoli.

Milva e Oreste Lionello Cantano - Parole Parole di Mina e Alberto Lupo (Live 1983)

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Fulminacci a Sanremo: Duetterò con Francesca Fagnani sulle note di Parole parole, inseguendo il mito di Mina; Fulminacci e il duetto con Fagnani: Lei sagace, divertente e tenera, ma a Belve non vado. Nella serata cover canteranno Parole parole di Mina; Parole, parole, parole: Vittorio vs Riccardo; Parole, parole, parole di politica e diplomazia: ambiguità e ipocrisie dell’Europa sulle questioni i...

Testo completo Parole Parole di Mina/ Video, cover Fulminacci a Sanremo 2026Ecco il testo completo del brano Parole Parole di Mina, la cover presentata a Sanremo 2026 da Fulminacci con Francesca Fagnani ... ilsussidiario.net

Serata cover a Sanremo 2026, Fulminacci interpreta Parole parole: tutto sul duetto e il testoUn duetto sorprendente tra musica e televisione: Fulminacci e Francesca Fagnani presentano la cover di Parole parole a Sanremo 2026. notizie.it

Oggi è San Valentino , auguri a tutte le Coppie e le festeggiamo con Alberto Lupo e Raffaella Carrà e meglio con i loro rispettivi partner: Raffaella Carrà e Sergio Japino , Alberto Lupo e Lyla Rocco - facebook.com facebook