Parole allo Specchio | l’arte di Cheope tra riflessi parole e materia a Caserta

Casertanews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte diventa riflesso di parole e materia con “Parole allo Specchio”, la nuova mostra dell’artista Alfredo Rapetti Mogol, in arte Cheope, che sarà inaugurata domenica 7 dicembre dalle 10,30 alle 13 da Arterrima contemporary, in Corso Trieste 167 a Caserta. L’iniziativa, parte della rassegna. 🔗 Leggi su Casertanews.it

