McTominay non si nasconde | l’ha detto sullo scudetto! Poi le parole al miele per Napoli

Scott McTominay non ha nascosto le sue ambizioni: lo scudetto è un obiettivo concreto. Tra parole di stima per il Napoli e una stagione caratterizzata da alti e bassi, l’ex centrocampista dello United si conferma protagonista di un percorso in continua evoluzione. La sua determinazione e il suo talento restano punti fermi in un campionato ricco di sfide e sorprese.

La stagione di Scott McTominay è leggermente altalenante, un po' come quella del Napoli. Lo scozzese sta alternando periodi molto buoni ad altri più complicati. Nelle ultime sei partite disputate non sono arrivati né gol né assist, ma il centrocampista sta giocando più arretrato per le assenze in quella zona del campo. McTominay, tuttavia, resta uno dei pilastri della squadra. Lo è quest'anno come lo è stato l'anno scorso. Il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto anche grazie a Scott. Dallo Scudetto al Mondiale: un anno da sogno per McTominay. Intervistato da Kate Scott per 'Kicking it', McTominay ha raccontato tutte le emozioni vissute nella sua prima stagione a Napoli: "Vincere lo Scudetto e tutto ciò che ne consegue e portare la Scozia al Mondiale è enorme.

