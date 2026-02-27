Parma-Cagliari 1-1 a Folorunsho risponde Oristanio

Nell'anticipo della 27ª giornata di Serie A, Parma e Cagliari si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. Folorunsho ha aperto le marcature per i sardi, mentre Oristanio ha trovato il gol del pareggio per i padroni di casa. La sfida ha mantenuto alta l’attenzione con momenti di tensione e azioni significative da entrambe le squadre.

PARMA (ITALPRESS) – Pari, intensità ed emozioni nell'anticipo della 27a giornata di Serie A tra Parma e Cagliari. Un 1-1 maturato grazie alle reti, entrambe nel secondo tempo, di Folorunsho e Oristanio, con un punto per parte che accontenta solo parzialmente le due compagini per quelle che sono state le chance avute durante l'incontro. Quarto risultato utile consecutivo per gli uomini di Cuesta, che rimontano un Cagliari bravo a ritrovare il gol dopo tre giornate di digiuno. La prima occasione della gara ce l'ha il Cagliari, al 9?, quando Keita regala il pallone a Kilicsoy che calcia trovando la risposta di Corvi. I sardi tornano pericolosi a metà primo tempo, con Esposito che dalla destra si accentra e tenta la conclusione potente ma non precisa e che termina alta.