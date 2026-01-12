Carpi raggiunto nel finale Sorzi evita la beffa al 99’
Nel match tra Carpi e Pianeese, la sfida si conclude con un pareggio che arriva nel finale. Sorzi salva i padroni di casa al 99’, evitando la sconfitta. La partita si è giocata su ritmi intensi e occasioni nitide, ma alla fine il risultato più giusto è stato quello di parità. Entrambe le squadre mantengono le proprie posizioni in classifica, con un punto ciascuna.
CARPI 1 PIANESE 1 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli, Pietra, Pitti (13’st Verza); Stanzani (13’st Gerbi), Casarini; Sall. A disp. Scacchetti, Pasin, Lombardi, Tcheuna, Rigo, Rosetti, Tourè, Arcopinto, Mahrani, Forte. All. Cassani PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Amey, Chesti; Sussi, M. Bertini, Simeoni (28’st Fabrizi), Proietto, Martey (39’st Peli); Tirelli (28’st Sodero), Bellini. A disp. T. Bertini, Reali, Chiavarino, Bigiarini, Nicastro, Balde, Xhani, Puletto. All. Birindelli Arbitro: Acquafredda di Molfetta Reti: 18’st Panelli, 42’st Sodero Note: spettatori totali 620. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
