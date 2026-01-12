Carpi raggiunto nel finale Sorzi evita la beffa al 99’

Nel match tra Carpi e Pianeese, la sfida si conclude con un pareggio che arriva nel finale. Sorzi salva i padroni di casa al 99’, evitando la sconfitta. La partita si è giocata su ritmi intensi e occasioni nitide, ma alla fine il risultato più giusto è stato quello di parità. Entrambe le squadre mantengono le proprie posizioni in classifica, con un punto ciascuna.

Video Carpi Pianese (1-1)/ Gol e highlights: a Panelli risponde il gol di Sodero nel finale! (Serie C) - 1): gol e highlights della sfida valida per il ventesimo turno del girone B della Serie C ... ilsussidiario.net

DIRETTA/ Carpi Pianese (risultato finale 1-1): Sodero riacciuffa i biancorossi all’87’! (11 gennaio 2026) - Diretta Carpi Pianese streaming video tv, oggi 11 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net

