Parma-Cagliari LE ULTIME | Dentro Ordonez davanti Pellegrino-Strefezza

Nel match tra Parma e Cagliari, Ordonez sarà titolare e Pellegrino con Strefezza partiranno davanti. Dopo la vittoria contro il Milan a San Siro, il Parma conferma la formazione e cerca continuità in casa. L’allenatore Carlos Cuesta si affida alla stessa squadra per affrontare la sfida, mantenendo la stessa strategia adottata nelle ultime uscite.

Squadra che vince non si cambia. Sembra ancora valere il detto antico per Carlos Cuesta, l'allenatore del Parma che, battuto il Milan a San Siro, vuole ripetersi in casa contro il Cagliari. Lo spagnolo pensa di fare affidamento alla stessa formazione che ha superato i rossoneri domenica sera a.